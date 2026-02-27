今月２１日、鹿沼市で発生した林野火災について鹿沼市は２６日午後５時に鎮圧したと発表しました。 この林野火災は２１日午後１時過ぎ、南摩ダムに近い鹿沼市上南摩町の山林で煙が上がっているのが確認され、自衛隊などのヘリコプターも出動して消火活動に当たっていました。 これまでにおよそ６６ヘクタールが焼けたと見られますが、２５日の雨の影響もあり、鹿沼市は２６日午後５時に林野火災を鎮圧したと発表しま