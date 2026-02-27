記者会見する上野厚労相＝27日午前、国会上野賢一郎厚生労働相は27日の記者会見で、2025年の出生数が10年連続で最少を更新したのを受け、対策を進める考えを示した。「若い世代の所得の向上や、子育て世帯の共働き・共育ての推進に取り組む」と述べた。一方で婚姻数が2年連続で増加したことに「婚姻数と出生数は一定の関係があり、良い傾向ではないか」と話した。厚労省が26日に発表した人口動態統計の速報値によると、25年の