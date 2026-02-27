夏のホタル観賞会に向けて宇都宮市の小学校で２６日、ホタルの幼虫が放流されました。 宇都宮市の西原小学校では、環境学習の一環として毎年、中庭の生物が生息するビオトープにホタルの幼虫と餌になるカワニナを放流しています。２６日は、３年生の児童３４人が、カップに入ったゲンジボタルおよそ１００匹とカワニナをビオトープの小川にそっと流し入れました。 このビオトープは、２０年ほど前に宇都宮工業