自衛隊は、今月24日、台湾とフィリピンの間のバシー海峡でアメリカ、フィリピンと共に、中国を念頭に、航行の自由などをアピールする「海上協同活動」行いました。「海上協同活動」は、航行の自由などをアピールする共同訓練の枠組みで、2024年から日本も参加しています。通常の訓練よりも、実任務に近いとされ、中国を念頭にしているとみられます。今回は、アメリカ海軍、フィリピン海空軍などと共に初めて台湾とフィリピンの間の