【ニューヨーク＝金子靖志】米国のヒラリー・クリントン元国務長官は２６日、下院監視委員会の求めに応じ、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）との関係について証言した。同氏との交友を否定し、同委員会に対し、トランプ大統領に証言を求めるべきだと主張した。証言は非公開で、ヒラリー氏が住むニューヨーク州チャパクアで行われた。ＳＮＳで公開された冒頭発言による