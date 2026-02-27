チャームなどがストラップホールシートは、ビニールや不織布素材のものが多い印象。使っていくうちにヨレたりちぎれそうになったり、ちょっと心もとないな〜と思っていました。そんな時に見つけたのが、このステンレス素材のアイテム！スリムなのに丈夫で、充電ケーブルにも干渉しない優れものです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストラップホールシート2P ステンレス スリム ブラック価格：￥2