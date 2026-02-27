伊藤亜和による『存在の耐えられない愛おしさ』（KADOKAWA）が「第19回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞」を受賞した。 【画像】受賞した伊藤亜和の『存在の耐えられない愛おしさ』 『存在の耐えられない愛おしさ』はnoteで話題となった「パパと私」の著者、待望のエッセイ本。伊藤亜和――彼女はいったい“何者”なのか。父の日、X（旧Twitter）上にぽつりと投稿されたnoteの記事「パパと私」が瞬く間に