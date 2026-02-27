◆コンラッド大阪のいちごアフタヌーンティー。ヴィクトリア朝時代の伝統とモダンを融合させた魅惑のスイーツたちコンラッド大阪の「40スカイバー＆ラウンジ」にて、2026年3月2日（月）から6月7日（日）の期間、「Modern Victoria」ストロベリーアフタヌーンティーを開催。19世紀後半のイギリス・ヴィクトリア朝時代の華やかな装飾美と、現代の洗練されたデザインが融合した「モダン・ヴィクトリアの世界」をアフタヌーンティーで