ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で見つけた、ぬくもりのある竹製のお弁当箱。まるで工芸品のような仕上がりで本格的な作りなのに、価格が500円とお手頃です！スタンダードプロダクツには1000円のわっぱ弁当箱もありますが、こちらのほうがお得♡四角い形状で食材を詰めやすく、使い心地も良いですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：竹製弁当箱価格：￥550（税込）サイズ（約）：20cm×8.5cm×6.3cm販