◆高輪エリアのプリンスホテルで「高輪 桜まつり2026」開催。宿泊や限定グルメのほか、日本庭園のライトアップ、ワークショップも高輪エリアのプリンスホテルにて、2026年3月6日（金）から4月19日（日）まで開催される「高輪 桜まつり2026」。約210本の桜が咲き誇る日本庭園を舞台に、京都の伝統文化体験や桜の下で行うモーニングヨガ、手ぶらでできる着物の着付け体験など多彩なイベントが展開される。また、お花見朝食付きのステ