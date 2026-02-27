◆今日も進化が止まらない銭湯カルチャーオブ台東区台東区には現在20軒の銭湯があり、東京都の自治体の中で、人口・面積に対する銭湯軒数の割合が最も高いのだとか。昨年8月に「曙湯」のリニューアルを手がけた大澤さんのお話を通して、台東区銭湯カルチャーの“今”に迫ります。新たな100年を歩み始めた「文化を沸かす」次世代の銭湯日本文化が色濃く残る台東区・浅草。この土地で77年続く老舗銭湯「曙湯」に、クラシカルであり