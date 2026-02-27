大相撲の関取・大栄翔関が大阪府警北堺署の一日署長に任命され、事件やテロなどの被害に巻き込まれないよう注意を呼びかけました。大阪府警北堺署の一日署長をつとめたのは、大相撲の春場所を来月に控える幕内力士・大栄翔関です。会場では刃物を持った男が現れた場合を想定した寸劇が行われ、事件やテロなどの被害に巻き込まれないよう注意が呼びかけられました。（大栄翔）「街を守るために一番大切なのは力ではなく、み