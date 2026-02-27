京都府土地開発公社の預金口座から８１０万円を横領した疑いで職員が逮捕された事件で、公社が会見を開き謝罪しました。（京都府土地開発公社・大石耕造理事長）「申し訳ありませんでした」大阪地検特捜部によりますと、京都府土地開発公社の総務部主査・守山繁美容疑者（５８）と長男で会社役員の守山琢海容疑者（２９）は今年１月、共謀して公社名義の口座から自身の口座に８１０万円を振り込み、横領した疑いが持たれてい