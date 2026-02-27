いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した疑いで、大阪市に住む男女２人が逮捕されました。医薬品医療機器法違反などの疑いで逮捕されたのは、いずれも大阪市天王寺区の無職、臼杵直人容疑者（３２）と立石夏南容疑者（２４）です。近畿厚生局麻薬取締部によりますと２人は１月、自宅で指定薬物「エトミデート」、いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した疑いなどが持たれています。ＳＮＳ上に薬物の密売に関する投稿があり、関係先