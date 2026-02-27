原材料価格の高騰などを背景に、来月の食品などの値上げは680品目を超えました。帝国データバンクによりますと、来月の食品や飲料などの値上げはあわせて684品目となりました。去年の3月との比較では73%減少していて、前年に比べて値上げの勢いは和らいでいます。ただ、深刻なコメ不足や価格高騰の影響でコメを原料とする食品では値上げ圧力が根強いほか、菓子類などでは価格を据え置いて量を減らす「減量値上げ」も見られるという