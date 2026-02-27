スターバックスはきょう27日から、SAKURAプロモーション第2弾『ひなまつりフラペチーノショートサイズ』を発売する。第1弾『桜咲くよ白桃フラペチーノ』の上品な白桃の味わいをベースに、ひなまつりをイメージした彩りと食感を重ねた春限定の一杯となる。【画像】第1弾は…ピンクがかわいい『桜咲くよ白桃フラペチーノ』同商品は、上品な白桃の風味はそのままに、トップにオリジナル開発の“ふわサク”食感のおいり風3色あら