皇室典範の改正をめぐり、高市総理は27日、衆議院予算委員会で「皇位が女系で継承されたことは一度もない」と話した上で、皇位継承について、“皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である”とする有識者会議の報告を「政府としても私としても尊重している」と話しました。一方、“男系の女性天皇がいたことは歴史的な事実”として、「過去の女性天皇を否定してしまうことは、不敬に当たる」としています。