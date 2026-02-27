日本サッカー協会は27日、6月に開幕するW杯北中米大会における日本代表の事前キャンプ地が「Tigres Training Center」（メキシコ・モンテレイ）に、チームベースキャンプトレーニングサイトが「Nashville SC Training Center」（米国・ナッシュビル）に決まったと発表した。1次リーグF組に入った日本は、初戦に米国・ダラスで14日午後3時開始からオランダと対戦。第2戦のチュニジア戦はメキシコ・モンテレイで20日午後10時開始