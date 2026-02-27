元テレビ東京で、TVプロデューサーの佐久間宣行氏が、25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に生出演。明治生命の「理想の上司」アンケートの結果について言及した。男性部門では昨年6位の麒麟・川島明が、昨年までV9だったウッチャンナンチャンの内村光良を退け、初のトップに立った。アンケートは明治安田生命が今春社会人になる学生880人に聞いた。「川島さんについては納得です。あ