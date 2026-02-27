相続した実家を売る時の注意点は何だろうか。元国税専門官の小林義崇さんは「譲渡所得から3000万円を差し引ける空き家特例を使うべき。うまく使えば税金がゼロになる可能性もあるが、解体のタイミングなどを間違えると約600万円の税負担が生じるケースもある」という――。（後編／全2回）写真＝iStock.com／temmuzcan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／temmuzcan■3000万円の特別控除の「空き家特例」とは全国の空き家数