上司への相談や確認をどのようにすればスマートにできるのか。マーケティングコンサルタントで会社経営者の宮脇啓輔さんは「『相手の時間を無料で奪っている』意識を常に持つ必要がある」という――。※本稿は、宮脇啓輔『できる人が大事にしている 複利で伸びる仕事術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Daenin Arnee※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Daenin Arnee■