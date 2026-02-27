わが子が中学受験に挑む時、親はどんな言葉をかければ子供に響くのか。自身も娘の中学受験に伴走し、見事第一志望である難関校への合格に導いたセルフマネジメントプログラムの講師・園田恭子さんは「子供への声かけの比率をポジティブ：ネガティブ＝3：1を意識するといい」という――。撮影＝堀隆弘園田恭子さん - 撮影＝堀隆弘■なぜ親は、子供のできない点ばかりに目がいくのか例えば、模試でE判定が出た。親はその結果を見て気