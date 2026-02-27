谷原章介さん＝松嶋愛撮影俳優・谷原章介さんが店長としてイチオシの本を紹介する「谷原書店」。今回は、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリさんによる『サピエンス全史』（柴田裕之・訳、河出書房新社）を取り上げます。アフリカを起源とし、細々と暮らしていたホモ・サピエンス。それがどうして世界じゅうに広がって食物連鎖の頂点に立ち、文明を築いていったのか。そして近代になって、なぜ文明が爆発的な進歩を遂