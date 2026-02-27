（左から）嶋津輝さん、畠山丑雄さん、鳥山まことさん第１７４回芥川賞・直木賞の贈呈式が２０日、東京都内で開かれ、３人の受賞者が喜びを語った。「時の家」（講談社）で芥川賞を受けた鳥山まことさんは、建築士でもある。受賞作が生まれたきっかけは、妻と設計した自宅の施工中に、窓の横に職人らによる走り書きのスケッチを見つけたことだったという。「自分の家がたくさんの人の経験、苦労や検討が積み上がってできること