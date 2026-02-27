「デートに誘うのは男性から」「お付き合いは男性がリードすべき」と考える人はまだまだ多いもの。それゆえ、気になる男性がいても、自分のほうから行動を起こしていいものか迷う女性は多いのではないでしょうか。『スゴレン・恋の参考書』では、2009年のサイト立ち上げ以来、延べ8000以上のオリジナルコラムを配信し、恋愛に悩む日本の男女を応援してきましたが、たまには趣向を変えて、巷で話題の「恋愛マニュアル本」を取り上げ