金子国土交通相は２７日の閣議後記者会見で、地方自治体の除雪費に関して、追加的な財政支援の検討を始める方針を明らかにした。今年度末までにかかる除雪費の見通しなどを地方自治体から聞き取り、追加支援の規模を検討する。１月下旬以降に大雪が相次ぎ、想定を上回る除雪費の負担となっている地方自治体も多いとみられる。２月２７日〜３月上旬に聞き取り調査を行い、３月に追加支援を行う計画としている。金子氏は「地方自