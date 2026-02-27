下院監視・政府改革委員会での証言を終え、記者会見するヒラリー・クリントン元米国務長官＝26日、ニューヨーク州チャパクア（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ヒラリー・クリントン元米国務長官は26日、下院監視・政府改革委員会の召喚に応じ、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏との関係を巡り証言した。X（旧ツイッター）で冒頭発言の内容を公開し「私はエプスタイン氏の犯罪行為について全く知