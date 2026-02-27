阪神は27日、23年に脳腫瘍で亡くなったOBの横田慎太郎さん（享年28）の功績とその精神を後世に伝えるため、ゼロカーボンベースボールパーク室内練習場に顕彰プレートを設置したことを発表した。顕彰プレートには引退試合で「奇跡のバックホーム」を披露した19年9月26日のウエスタン・リーグのソフトバンク戦での写真を使用。入団年から1軍初出場、初安打、最終出場、そして横田さんが現役時代や引退後の講演などで口にしていた