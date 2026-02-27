新潟市中央区東大通1丁目の路上で、通行人に対し客引きをしたとして26日、長岡市に住む大学生の男（22）が現行犯逮捕されました。警察によりますと26日午後9時半頃、男は私服で警戒中の警察官に対し「キャバクラなんですけどどうですか」と声をかけ、客引きを行ったということです。男はフリーの客引きを名乗っているということです。警察の調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は、男の動機などに