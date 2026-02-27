抽選受付期間は「2月28日18時」まで！スズキは2026年1月15日、長らく受注停止が続いていた「ジムニーノマド」について、同年1月30日より注文受付を再開すると発表しました。ユーザーからはどのような声が寄せられているのか、首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「本格“4WD”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）ジムニーノマドは、小型四輪駆動車「ジムニーシエラ」の5