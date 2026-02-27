こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学3年の「ゆず」です！突然ですが、就活生の皆さんは就職後、どんな働き方をしたいですか。福利厚生や人事制度を企業選びの一つの基準としている学生も多いと思います。そこで今回は、会社全体の働き方を改善した「株式会社八仙閣」さんにお話を聞いてきました！EVENT INFO学生記者をしてみませんか？詳細はイベントで！ 3月1日(日) 13:00〜 @天神（西日本新聞社） 参加を申し込む