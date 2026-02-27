福岡県警早良署は27日、福岡市早良区小田部5丁目22番付近で26日午前7時半ごろ、車に乗っていた女性が男から声をかけられ、体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は40から50代くらいの男で、身長160から170程度の中肉。黒色短髪、黒色無地のナイロン製ジャンパー着用。