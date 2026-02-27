〜 2025年全上場企業「監査法人異動」調査 〜全国の証券取引所に株式上場する約3,800社のうち、2025年に「監査法人異動」を開示したのは196社（前年比43.0％増、前年137社）だった。前年から大幅に増えた要因は、2024年は前年の「監査法人の合併」などで、2019年以降で最少を記録した反動とみられる。2025年は「監査期間の満了」や「監査報酬の見直し」「会計監査人の辞任等」などで、監査法人の異動が増加した。監査法人の規