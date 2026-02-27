＜HSBC女子世界選手権2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。〈連続写真〉トップで左足体重!?山下美夢有の最新スイングを見る第1組目が日本時間午前9時20分にスタート。この日を28位で迎えた西郷真央が同9時31分にティオフしパーで滑り出した。その後、馬場咲希、岩井千怜、竹田麗央、古江彩佳らも続々とコースに出ていく。初日を日本勢最上位の3位タイ