＜インベステック南アフリカオープン初日◇26日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！日本勢は3人が出場している。星野陸也が1イーグル・3バーディ・2ボギーの「67」をマークし、首位に2打差の3アンダー・9位タイで滑り出した。今季から欧州ツアーを参戦する、昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は1バーディ