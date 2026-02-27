＜HSBC女子世界選手権事前情報◇24日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞大会の顔役がその実力を発揮した。世界ランク5位でフィールド4番手、日本勢最上位につける山下美夢有がボギーなしの「68」でプレー。4アンダー・3位で滑り出した。〈連続写真〉トップで左足体重!?山下美夢有の最新スイングを見るかなりの伸ばし合いだった先週の「ホンダLPGAタイランド」と少し様相が異なり、“アジアのメジャー”と呼