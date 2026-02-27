◇NBAブルズーブレイザーズ（2026年2月26日ユナイテッド・センター）NBAブルズは、26日（日本時間27日）に本拠地でブレイザーズと対戦。河村勇輝（24）がベンチ入り果たした。河村はオールスターブレーク後、22日（同23日）のニックス戦でベンチ入りしたが、出場機会に恵まれなかった。Gリーグでは24日（同25日）にウィスコンシン・ハード戦で前半から大暴れ。トリプルダブル級となる26得点10アシスト7リバウンドで2戦