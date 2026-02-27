【ヤマヒロのぴかッと金曜日】３週間ほど前のこと。知人のＳさんの家に、一本の電話が…。ディスプレイには知らない番号が並んでいる。注意しながら出てみると「父さん？俺や」。声はガラガラ、いつもの息子の声ではない。違和感を覚えながらも「〇〇（息子の名）か？」と聞いてみた。「うん。そう」「どないしたんや、その声は？」聞けば、体調を崩し、熱が出て、突然声が出なくなったという。前日にはひどい下痢でズボ