成功例公開！ストレス太りの私が1年で12㎏減！ 成功者：K ・Sさん(54歳)身長１４７・２㎝身長のわりに体重が重く、ストレスもあったＫ・Ｓさん。知人の方が工藤式漢方ダイエットできれいにやせたのを見て、「私も変われるかな」と思ってチャレンジしたそうです。初めは半信半疑だったものの、漢方との併用で体調もよくなり、やせたことはもちろんですが、みんなから若返ったと言われるのが嬉しいとか。仕事もうまく