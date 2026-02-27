集団同士の対立はどのようにして起きるのか？ 敵集団への強い敵対感情によって対立が起こる 味方のチームに声援を送り、敵チームには野次を飛ばす。スポーツマンシップを無視した行為ですが、スポーツの現場でたびたび見られる光景です。 人は自分が属するチーム（内集団）には思いやりを持ち、他人が属するチーム（外集団）には敵がい心を抱きます。こうした集団間の対立を「集団間葛藤」