【ACTION 褒める】部下が勝手にやる気になる魔法のフレーズ「この部分がいいですね」 まずは褒めてから修正点を指摘する 部下が頼んでいたプレゼン資料を作って持ってきたとしましょう。概ねうまくまとまっていますが、一部修正したほうがいい部分があります。このような場合、あなたはどのように指導するでしょうか？ここで使いたいテクニックが「ポジティブチェック」と「ネガティブチェック」です。 「ポジティブチ