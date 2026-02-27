中山記念の攻略POINT 【年齢】４歳馬に勢いあるがベテランも侮れない ４歳馬が［4・5・4・14］。 21 ～24年は勝てなかったものの、25年に久々のワンツーを決めて復調気配。 ５歳馬［4・3・1・24］、６歳馬［1・2・2・28］と若いほど成績が良いが、［1・0・3・15］の７歳馬は複勝率では６歳馬を上回り、馬券に絡んだ４頭は⑦⑦⑤①人気。 穴で狙える。 中山記念過去10年のデータ