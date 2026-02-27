稲荷神と八幡神は、なぜ記紀に登場しないのか？記紀編纂後、稲荷神と八幡神は知名度を上げた 記紀編纂期には知られていなかったから 神社の数を正確に数えるのは難しいのですが、稲荷神と八幡神を祀る神社が圧倒的に多いということは異論がないでしょう。それにも関わらず、稲荷神も八幡神も『古事記』『日本書紀』には登場しません。なぜでしょうか。理由は簡単です。『古事記』『日本書紀』の編纂者がそれらの神様を知らなかっ