日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２７日に放送され、元フィギュア選手の高橋成美さんがスタジオ生出演した。木原の元パートナーである高橋さんはミラノ・コルティナ五輪中継で解説を担当し、りくりゅうのフリーで「すごい！」を６連発し、「宇宙一ですよ」と感情をあらわにして絶賛。ネット上では「神解説」と話題になり、帰国後も解説として情報番組に引っ張りだこになっている。