オフショア人民元下落、当局が人民元高抑制へ為替先渡リスク準備率撤廃 オフショア人民元が対ドルで下落している。元安・ドル高の流れが他の通貨にも波及しており、ユーロドルやポンドドルが軟化。ドル円は下げ止まっている。 中国人民銀行は3月2日から為替先渡取引（フォワード取引）にかかるリスク準備率を現行の20%から0%に引き下げ（撤廃）すると発表した。撤廃は人民元が対ドルで23年4月来高値に達したこ