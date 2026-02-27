xDSD Gryphon Black エミライは、iFi audioブランドの新製品として、USB DAC内蔵ポータブルヘッドフォンアンプ「xDSD Gryphon Black」を、3月6日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は107,800円前後。 2021年11月に発売した「xDSD Gryphon」(シルバー)のボディを、シックなブラック外装にしたモデル。据え置き型USB DAC「Pro iDSD Signature」と同じDACチップセットを採用するほか、ポー