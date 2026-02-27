プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが２７日、「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）にスタジオ生出演した。番組ではミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルにいた三浦璃来、木原龍一組がこの日同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演したことを伝えた。午前７時０６分過ぎから同３２分過ぎまでスタジオ生出演した２人は、五輪の秘話などを明かした。