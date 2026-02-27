ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルにいた三浦璃来、木原龍一組が、２７日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演。けんかで「仲直りの方法」について明かした。息の合った演技で世界一となった“りくりゅう”。「そもそも２人、言い争うことがありますか？」と問われると、三浦は「あります。本当に小さな『これゴミ捨てといてよ』みたいな、小さなアレが