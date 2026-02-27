残りの食費が少なくても、おうちパーティーができる！ 週末はおうちパーティーをしたい、けれど今月は食費が厳しくて…そんなときは、リーズナブルな鶏むね肉のつくねを居酒屋メニュー風に仕立てて、みんなで楽しく食卓を囲みませんか？今回ご紹介するつくねレシピは一人あたり150円以下でおなかいっぱい、味付けバリエーション豊富で飽きません。 盛り付けにもコツあり 激安つくねのポイントは、鶏むね肉にえのきと玉ねぎを混