巨人は27日、キャンプ地の那覇で予定していた韓国・ハンファとの練習試合が雨天中止となったと発表した。メイングラウンドの内野にはシートが敷かれて準備を進めていたが、午前9時過ぎから雨が降り始めた。赤星らが当番予定だったが、早めに判断した。また、同じく27日に予定されていたロッテー韓国・斗山戦も雨のため中止となった。